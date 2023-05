De Amerikaanse grootbank JP Morgan neemt de noodlijdende sectorgenoot First Republic over. "En daarmee is het ergste van de bankencrisis achter de rug," zegt de CEO. Klopt dat?

De Britse energiereus Centrica bouwt een groot batterijpark in Oostende. Wat gaan jij en ik daaraan hebben? En waarom investeert de Britse groep zo stevig in óns land?

We gaan ook naar de stemhokjes voor de Turkse verkiezingen... in België. Om uit te vissen op wie de Turkse Belgen stemmen.