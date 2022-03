Vredesonderhandelingen na nacht vol bombardementen | Twee nieuwe bedrijven in Bel20 | Duitse autoindustrie plat door tekort kabelbomen

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Ook de voorbije uren weer zware Russische beschietingen in Oekraïne.

Dat belooft weinig goeds voor de vredesbesprekingen tussen beide landen in Turkije vandaag.

Intussen is het ook alle hens aan dek in ons land om de vluchtelingenstroom op te vangen.

Tot 200.000 Oekraïeners zouden bij ons bescherming komen zoeken voor het oorlogsgeweld.