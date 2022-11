VS Midterms: 'Voorlopig geen rode tsunami' | Nationale staking: Is er ruimte voor meer loon? | Welke luxe-aandelen zijn nu een goede belegging?

Hoe staat het ervoor in de Amerikaanse midterms, de verkiezingen voor het parlement in de VS? Je krijgt een stand van zaken en de eerste analyse van onze Amerika-expert.

Nationale staking vandaag. Dat gaat gepaard met de nodige hinder. Vakbonden en manifestanten vragen meer koopkracht. Hogere lonen dus. Maar is daar nog wel ruimte voor?

En luxegoederen of luxe-aandelen: dat zijn altijd veilige havens voor beleggers, zelfs in tijden van recessie. Maar... de ene luxe is de andere niet. Onze expert legt uit.