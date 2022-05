Wall Street eindigt in dieprode paniek | Geen hulp van oliekartel OPEC bij tekorten EU | Doet België mee met megatelescoop op drielandenpunt?

Op Wall Street is de euforie van gisteren omgeslagen in paniek. De Amerikaanse indexen zijn dieprood geëindigd.

Het Europese embargo op Russische olie is nog niet eens goedgekeurd, en het staat al stevig onder druk. De OPEC Plus maakt duidelijk dat ze niet ter hulp zal schieten bij tekorten.

En ons land zou mee kunnen pionieren in ruimtevaartonderzoek. Er staat een spannend project in de steigers, maar er is nog geen Belgisch geld.