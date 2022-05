Wat betekent de ongeziene renteverhoging in de VS voor ons? | Europese olieblokkade Rusland nog niet helemaal rond | Zijn NFT's in vrije val?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

't Is gebeurd: de Amerikaanse Federal Reserve verhoogt zoals verwacht de basisrente met een zelden geziene 50 basispunten. Ver van mijn bed? Onze expert legt uit wat het voor jou betekent.

Eurofunctionarissen hebben gisteren tot laat gepalaverd over het aangekondigde embargo tegen Russische olie. Er is nog één groot struikelblok.

En tegenover de piek in september is de verkoop van NFT's, non-funghible tokens, gekelderd met 92 procent. Wat is er aan de hand?