Wat betekent de renteverhoging door de Fed voor ons? | Er ligt een vredesplan op tafel in Oekraïne | Facebook en Ray Ban lanceren slimme bril

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de basisrente. Een langverwachte en héél belangrijke maatregel. Ook voor ons.

In Marioepol in Oekraïne is een theater beschoten waar veel mensen schuilden voor de bombardementen. De Amerikanen beloven 800 miljoen dollar extra steun.

En Facebook lanceert een nieuwe slimme bril samen met Ray-Ban. Die dingen zien er tegenwoordig dus ook hip uit. We vertellen je waarom dat misschien een grote stap is.