Wat betekent kritisch advies Raad van State voor stikstofdossier? | Roep tot 'overwinstbelasting' banken steeds luider

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Raad van State is vernietigend voor het stikstofdecreet van de Vlaamse regering. Dat is slecht nieuws voor veel bedrijven, zoals Ineos en hun ethaankraker.

Belfius is de eerste grootbank die, na het succes van de staatsbon, de spaarrente optrekt. Maar er is nog altijd veel kritiek op de grote winsten die banken nu opstrijken. Is dat terecht? En is een overwinstbelasting misschien een goed idee?