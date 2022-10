Wat blijft hangen na het begrotingsakkoord? | Volgens IMF moet 'ergste nog komen' voor de economie | De 'antiwoketracker' in opmars op Wall Street

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Nu het begrotingsakkoord van de federale regering-De Croo wat is bezonken, maken we de balans op. Welke maatregelen zullen écht een verschil maken? En welke vraagtekens blijven over?

Het nieuwe groeirapport van het IMF schetst een somber beeld. De wereldeconomie zal de komende jaren drastisch vertragen. Wat zijn de gevolgen?

En heb je geen last van een slecht geweten? Beleg dan misschien es in een 'antiwoketracker'. Een nieuw, politiek incorrect fenomeen dat snel opgang maakt