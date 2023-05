Genoten van De 7?

Check dan onze nieuwste podcastreeks 'Wat dit land nodig heeft'.

In vijf afleveringen neemt host Bert Rymen je mee op zoektocht naar de oplossingen die dit land nodig heeft om er weer te staan. Of het nu gaat over werk, onderwijs of gezondheidszorg, het komt allemaal aan bod.

Luister nu naar de derde aflevering over onderwijs. De gasten daarin zijn directeur Joke Knockaert die van haar technische school in Zeebrugge de eerste Vlaamse havenschool maakte.

En ook Kande Kazadi is erbij. Die is partner bij het adviesbureau Bain & Company, maar ook gepassioneerd door onderwijs en gelijke kansen, als lid van De Vrijdaggroep en bestuurder bij ToekomstATELIERdelAvenir in Brussel.