Wat met uw geld in 2023? | Werk & Gezin

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. Deze week niet met het nieuws van de dag, maar met een vooruitblik op jouw geld in 2023. Elke dag een ander thema, met een andere Netto-expert.

Wat verandert er allemaal dit jaar? En hoe gaat u dat voelen in uw portemonnee? Daar hebben we het deze week over in De 7.

Elke dag schuift in de studio een andere expert aan van onze Netto-redactie. Die praat ons dan helemaal bij over één thema. Vandaag: Werk en Gezin, met Jasmine Heyvaert.