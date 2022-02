Wat zit er in de arbeidsdeal van vannacht? | Airbnb mikt op de digitale nomaden | Waarom weegt het conflict in Oekraïne nu zo op de beurzen?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De federale regering heeft vannacht een akkoord bereikt over een aantal maatregelen die te maken hebben met arbeid. Wat hebben ze afgeklopt en maakt dat een verschil?

Airbnb, daar hebben we het ook over vandaag. Het reisplatform wil zijn huizen en appartementen meer gaan verhuren aan de digitale nomaden.

En met de bloedrode beursdag van gisteren in het achterhoofd. Waarom heeft het conflict in Oekraïne nu zo'n invloed, en wat kunnen we nog verwachten?