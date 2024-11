Weekvooruitblik met econoom Geert Noels | Trump of Harris | Maken De Wever en Arizona nog kans? | Meer watersnood op komst in Spanje

'De 7' is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag nemen we onze vaste rubriek Voorkennis, en maken we er een hele aflevering van! Wat wordt deze week nieuws? We blikken zoals altijd vooruit met een gast en dat is deze keer econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis Geert Noels.