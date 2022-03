Weg vrij voor uitbreiding haven Antwerpen | Wat is dat toch met die goede cijfers op de beurzen? | Met een zonneboot de oceaan over

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er loopt geen procedure meer tegen de uitbreiding van de Haven van Antwerpen. Belangrijke doorbraak! We vertellen je waarom.

De beurzen kleuren opvallend groen deze week. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Wat is het gevaar als beleggers té optimistisch worden?

En een team Leuvense wetenschappers pakt een wereldprimeur. Iets met een zelfvarend bootje op zonne-energie.