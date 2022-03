Nacht vol beschietingen in Oekraïne en nieuwe Russische troepen op weg | Belgische bedrijven in Rusland houden hart vast | Mini-robots op de maan

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Ook vannacht weer volop Russische beschietingen in Oekraine...

Verschillende bedrijven verbreken intussen hun banden met Rusland.

Internationale sancties zagen hier en daar al poten weg van onder de Russische economie.

België versterkt z'n financiële grip op Euroclear, de 'boekhouder van de beurs'. We vertellen je waarom dat belangrijk is.

En de Universiteit van Mexico-Stad stuurt mini-robotjes naar de maan. Wat gaan die daar doen?