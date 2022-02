Werkgevers keren zich tegen de kernuitstap | Nationale Bank laat het begrotingsevenwicht los | Wie wordt de 'Onderneming van het jaar'?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische werkgeversorganisaties spreken zich allemaal samen uit tegen de sluiting van de nucleaire reactoren. Een mogelijke gamechanger in de discussie rond de kernuitstap.

De Nationale Bank van Belgiƫ publiceert haar jaarrapport. Heeft onze economie het hoofd boven water gehouden in coronajaar twee?

En we kijken naar de genomineerden voor Onderneming Van Het Jaar. Want vanavond wordt die trofee uitgereikt.