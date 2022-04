Zijn dit de laatst mogelijke besparingen bij de VRT? | Hoe staan de koeriers ervoor na de invallen bij PostNL? | Best even wachten met verven!

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er blijven reacties binnenstromen op de aangekondigde ontslagronde bij de VRT. De mediaprof die wij spreken noemt 't een realistisch besparingsplan, maar... er is een grote maar.

De invallen en arrestaties bij PostNL hebben voor veel ophef gezorgd. Maar zorgen ze nu ook voor snelle verandering voor koeriers en magazijniers?

En ik vertel je waarom je best nog even wacht, als je van plan was binnenkort je huiskamer te schilderen...