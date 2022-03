Zijn er alternatieven voor Russische olie en gas? | Kan de ECB een recessie tegenhouden? | Biotech: kankerbehandeling met antistoffen kamelen

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Nu de gas- en olieprijzen alle records breken, moeten we in Europa hard en snel nadenken: Hoe beperken we onze pijn? Wat zijn de alternatieven? En kunnen we een algemene recessie nog vermijden? We praten met experts.

En de grootste biotech-kapitaalronde van 't jaar. Die staat voorlopig op het conto van Precirix. Daar vallen ze kankercellen aan met antistoffen van... kamelen.