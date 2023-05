We worden overspoeld door zo veel nieuwe AI-toepassingen dat we door het bos de bomen niet meer zien. Er zit maar één ding op: zelf experimenteren. Het resultaat hoort u in deze podcast.

In de eerste van vier wekelijkse afleveringen duiken De Aionauten in de wereld van AI-radio, waar de dj een robot is. Ze spreken met de Belg Chris Umé, die meedeed aan 'America's Got Talent' met een deepfake Elvis-act, over het reproduceren van Presleys stem. Erwin neemt een gewaagd experiment aan met Eleven Labs en kloont stemmen voor een paar dollar. De Aionauten spelen een onthullende quiz, 'The Voice of AI', waarin ze de stemmen van beroemdheden moeten raden.