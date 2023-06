De Aionauten: betekent AI de dood van de literatuur?

In deze aflevering zitten De Aionauten op een kunstmatig intelligente achtbaan, met Erwin Deckers aan het stuur en Herman Brusselmans als passagier. Ze laten muzikale dromen uitkomen met behulp van Hans Zimmer-geïnspireerde AI. Roodkapjes oma houdt ons in volle spanning: is ze dood of toch maar sluw ontsnapt? De Aionauten zaaien verder twijfel met Obama's synthetische dubbelganger: is ie't of is-ie het niet? Ten slotte, zijn we getuige van een literaire titanenstrijd tussen Kaaiman en AI. Een waar en weergaloos avontuur!