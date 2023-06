De Aionauten: kan een AI-stemkloon Bert Rymen vervangen?

Wat gebeurt er als je vijf mensen een maand laat experimenteren met artificiële intelligentie? Dan krijg je De Aionauten, een club van technerds en AI-adopters bij De Tijd. In vier afleveringen loodsen ze u door de robotrevolutie, en hoe die de wereld beter, gekker en angstaanjagender maakt.

In de laatste aflevering verkennen De Aionauten de angstaanjagend echte wereld van AI-stemklonen. Wie gaat er bijvoorbeeld schuil achter de stem van Sidebot Betty? Misschien bestaat ze wel echt?

Miguel Wiels schrijft ook samen met AI een nummer voor zijn goede vriend Niels De Stadsbader. Ontdek samen met ons of dit een MIA-winnend nummer oplevert.

Tenslotte proberen we in een finaal experiment de stem van De 7-host Bert Rymen te klonen. Lukt het om een item in De 7 door Robobert te laten vertellen? Een ontdekkingsreis laverend tussen de ethische mijnenvelden en bronnen van creatieve vernieuwing.