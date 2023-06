Episode 3: Het einde van de mensheid

In deze aflevering verkennen De Aionauten de wereld van AI in literatuur en muziek. Er wordt duchtig geëxperimenteerd met stemklonen: gaat de moeder van De Tijd Hoofdredacteur Peter De Groote in gesprek met Barack Obama? Erwin Deckers ontpopt zich ook als een muzikaal genie - of niet - door te spelen met de 25ste symfonie van Beethoven en maakt zelfs een heuse hiphoptrack. Hoe denken echte muziekproducers daarover, over muziek en AI? Dimitri Vegas en David Poltrock bekennen kleur en proberen in de toekomst te kijken. Finaal brengt Aionaut Ben Serrure een bezoekje aan Koen Meulenaere aka Kaaiman, met in zijn rugzak een column, die geschreven werd door AI.