Bouchra Hashassi (CEO Washville): ‘Na Fortis-debacle blijf ik weg van aandelen’

Vallen en weer opstaan typeert de Antwerpse Bouchra Hashassi als ondernemer, maar ook als belegger. Ze wil alle aandelen van haar eigen bedrijf, de truckwash Washville, zelf in handen houden. ‘Extern kapitaal zou me slapeloze nachten kunnen besparen, maar ik heb een duidelijke visie en wil niet van koers veranderen.’

‘Beschaamd dat ik bedrijf had’

In 2017 is het bedrijf van Hashassi failliet gegaan, vijf jaar na de oprichting. Toch is ze opnieuw begonnen en daar sterker uitgekomen, zegt ze. Haar missie is mislukkingen uit de taboesfeer halen. ‘Nu ben ik fier op wat ik heb gedaan, maar op dat moment was ik heel beschaamd. Ik had een negatief eigen vermogen, ik mocht maandelijks naar de rechtbank om een afbetalingsplan te vragen bij de RSZ. Ik durfde aan niemand te vertellen dat ik een eigen bedrijf had.’