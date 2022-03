Jan Bakelants: 'Van Galapagos heb ik tot nu toe het meeste spijt'

Als profwielrenner Jan Bakelants niet op de fiets zit, volgt hij andere koersen op de voet: die van de markten. Hij vertelt erover in de eerste aflevering van onze wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'.

In de eerste aflevering van de wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs' ontvangt Tomas De Soete deze week financieel journalist Bas van der Hout, hoofdredacteur Gert Bakelants van De Belegger en profwielrenner Jan Bakelants - er is geen familielink tussen de twee.

'Thuis had ik een goed voorbeeld. Als mijn vader thuiskwam van het werk zat hij op Teletekst de koerstabellen te raadplegen. Hij kocht voor ons enkele aandelen en zo is de bal aan het rollen gegaan', legt Jan Bakelants uit. 'In mijn studentenperiode in Leuven had ik af en toe wat loze uren. Ik begon de beurs steeds interessanter te vinden. Ik ben een buy-and-hold-belegger. De aandelen die ik nog heb, kocht ik toen aan. Die zijn ondertussen veel waard geworden. Of er schiet net niets meer van over.'

Frustratie

'Een van de aandelen die ik toen had gekocht tegen een lage koers was Galapagos. Dat heb ik altijd bijgehouden, en dat is jammer, want anders was ik zwaar aan de kassa gepasseerd. Nu heb ik ze vorige maand uit frustratie verkocht.'

In 'De Beursvoyeurs' blikken de voyeurs rond de tafel terug op de voorbije week. Zo heeft Gert Bakelants het over het schouwspel op de Chinese beurs, Bas van der Hout over de huilprijzen aan de pomp en de grondstoffenchaos, en Jan Bakelants over de toekomstige tweedeling van chemiereus van Solvay, waarvan hij ook aandeelhouder is. En hij laat nog meer in zijn portefeuille kijken.

Wil je graag meer te weten komen over de zuur belegde aandelen van Jan Bakelants? Luister naar de eerste aflevering van 'De Beursvoyeurs'.