Matthias Materné, behalve beleggersaficionado projectmanager bij BASF, weet waarover hij spreekt. Zijn eerste appartement kocht hij in 2015 via een bulletlening, de aanleiding om zich op beleggen te storten. Met geleend geld dus, wat hij niemand aanraadt. 'Ik ging ervan uit dat op de beurs gemiddeld 2 protest intrest gemaakt kon worden op beleggingen. Het enige wat ik daarbij vergat, was dat ik eigenlijk met geleend geld belegde. Voor je gemoedsrust beleg je toch beter met geld dat je niet nodig hebt. De lening is wel vroeger afbetaald dan verwacht, maar mijn devies luidt toch: don't try this at home', zegt Materné.