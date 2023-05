ABN AMRO-econoom Erik Joly: ‘Ik heb de onhebbelijke gewoonte bijna nooit te verkopen’

Beleggen is je huiswerk maken, vindt Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN AMRO, in 'De Beursvoyeurs'. Het reilen en zeilen van de beurs en hoe te beleggen komt daarom het best al in het middelbaar aan bod, zodat jonge mensen weten wat ze doen. 'Jongeren lachen tegenwoordig met een rendement van 5 procent. Dat loopt faliekant af.'