Om goed geld te verdienen met beleggingen moet je stalen zenuwen hebben en vooral naar de lange termijn kijken. Dat zegt de 38-jarige acteur en producent Gilles De Schryver in 'De Beursvoyeurs', onze wekelijkse beleggingspodcast. Hij vindt ook dat je maar beter vroeg genoeg begint met beleggen, ‘al heb je maar 10 euro’.

De slechtste belegging van Gilles De Schryver - en hij twijfelt of het een ‘belegging’ kan genoemd worden - was in crypto. Vlak voor de coronapandemie investeerde de acteur en producent in verschillende digitale munten. Aan enkele daarvan verdiende hij wat geld, maar op een ervan moet hij nog altijd 30 procent verlies incasseren.

Niettemin uit De Schryver zich in 'De Beursvoyeurs', al is het voorzichtig, als een cryptobeliever. ‘Ik zie een mooie toekomst, vooral voor Ethereum’, zegt hij. Hij hamert er wel op dat investeren in crypto speculatief beleggen is. ‘Ik ben bereid mijn geld te verliezen, en ik denk dat mensen er ook zo in moeten stappen. Het is supervolatiel.’

Maal vijf met Tesla

Het meeste geluk had De Schryver met het Tesla-aandeel . Dat zag hij in waarde vervijfvoudigen door ‘op het perfecte moment’ in en uit te stappen. Hij gelooft dat je met beleggen echt veel kunt verdienen, maar dan moet je er intensief mee bezig zijn, stalen zenuwen hebben ‘en je inlezen, zoals Warren Buffett dat doet’. Dat is volgens De Schryver een fulltime job.

Wat hij ook van Buffett geleerd heeft, is dat kortetermijndenken altijd nefast is. ‘De lange termijn werkt altijd.' Dat is meteen zijn advies aan luisteraars en beleggers: ‘Hoe jonger je bent, hoe meer voordeel je hebt op de markten. Al heb je maar 10 euro om te beleggen, doe dat dan vandaag.’

Benieuwd naar de beursexploten van Gilles De Schryver? Luister hierboven of kijk hieronder naar de nieuwe aflevering van 'De Beursvoyeurs', met host Tomas De Soete, Ellen Vermorgen van De Tijd en Simon Renty van De Belegger.