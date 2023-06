Afscheidnemend Euronext Brussel-CEO Vincent Van Dessel: ‘Volg nooit de kudde op de beurs’

Op de beurs moet je nooit de kudde volgen. Dat zegt Euronext Brussel-CEO Vincent Van Dessel in onze wekelijkse beurspodcast 'De Beursvoyeurs'. Hij zegt nog altijd vertrouwen te hebben in Solvay.

Vincent Van Dessel zwaait op 1 juli af als CEO van Euronext Brussel, na een volledige carrière in het Belgische beurswezen. ‘De tijd is gekomen om de fakkel over te dragen’, zegt hij in een nieuwe aflevering van 'De Beursvoyeurs'. ‘Ik heb mijn hele leven kunnen doen wat ik graag deed. Maar op een zeker moment is het genoeg geweest.’