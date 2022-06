Ben Granjé: 'Alles in het leven is investeren'

Ben Granjé is CEO van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) en psycholoog van opleiding. 'Je gedrag en emoties bepalen mee je portefeuille, maar kunnen ook je ergste vijand zijn', zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'.

Het verleden herhaalt zich, ook in beleggersland en bij onze Beursvoyeurs. Was het nu de jaren 70, 80 of toch 40? 'De inflatie waar we mee geconfronteerd worden heeft veel weg van de naoorlogse situatie', zegt Simon Renty, journalist bij De Belegger. 'Toen lag de internationale handel volledig stil, wat we nu ook zagen tijdens de pandemie. Dat zou hoopgevend moeten zijn, want na de oorlog heeft de economie zich vrij snel herstelt.'

De aandelensplitsing van Amazon gaat eerder back to the nineties, zegt Christophe De Rijcke, chef Beleggen bij De Tijd. 'Die trend is terug. De toegankelijkheid van het aandeel begint gelukkig door te wegen. Zo kunnen ook jonge en minder kapitaalkrachtige beleggers een stukje van Amazon kopen. Ik hoop dat Lotus met een aandeel van 5.000 euro volgt.'

Ben Granjé, de CEO van de Vlaamse Federatie van Beleggers, neemt het heden op de korrel. 'Hoe kunnen we zo veel mogelijk mensen laten deelnemen aan de economie? Daar moet over nagedacht worden. Er is een gebrek aan kennis over de beurs en beleggen bij het brede publiek, maar ook op bepaalde beleidsniveaus in België.'

Als CEO is Granjé degelijks bezig met de beurs. 'Alles in het leven is investeren. Dat is ook het moto op mijn Facebook-profiel. Bij het VFB geven we geen advies over beleggingen, maar willen we je helpen de juiste vragen te stellen en de juiste keuze te maken. Bij veel Vlamingen is geld iets wat verschijnt en verdwijnt, zonder dat ze daar controle op hebben. Dat willen we veranderen.'

Begin zo vroeg mogelijk met beleggen, is een van de beleggingstips van Granjé. 'Ik heb spijt dat ik niet vroeger ben beginnen te beleggen. Mijn kinderen hebben op hun tiende verjaardag hun eerste aandelen gekregen. Ik heb ze mee laten kiezen. Mijn ouders kenden niets van beleggen. Een gemiste tijd, vind ik.'

Zijn beursstrategie is buy and hold. 'Mijn portefeuille is redelijk vast en ik beleg voor op de lange termijn. Ik heb een lijstje bedrijven waar ik graag in wil investeren. Op het goede moment probeer ik te kopen. Je moet kopen als het bloed door de straten stroomt. Het is zo'n moment.'