Benoît van den Hove volgde in juli Vincent Van Dessel op als CEO van Euronext Brussels. Hoog tijd dus om eens poolshoogte te nemen. 'Het zijn superintense maanden geweest', zegt van den Hove.

Nooit te oud om te beleggen

Zijn allereerste investering deed hij als tiener. Van den Hove tekende toen hij 13 was in op een lening van Belgacom (het huidige Proximus). Maar echt beleggen op een structurele manier begon voor Van den Hove op zijn 40ste. Hij koos voornamelijk voor fondsen. 'In mijn vorige job bij ING wilde ik inschrijven op een beursgang, maar tegen dat ik door alle compliance checks was geraakt, ging de beurskoers van het aandeel naar omhoog. Lesje geleerd dus.'

'We moeten Europeser denken op de beurs'

Op de vraag of het conglomeraat van de Europese landen met hun eigen beurzen niet te veel een lappendeken vormt tegen het almachtige Wall Street antwoordt van den Hove resoluut: 'Dat is een van de zaken waaraan we werken bij Euronext. Het project heet Capital Markets Union, die grote integratie is essentieel.'

Wijze raad? Vermijd raad geven

Dagelijks bezig zijn met handelen en verhandelen is zijn beleggersstijl niet, Van den Hove is een langetermijnbelegger. Hij tipte ooit een bankenaandeel aan een kennis die hem raad had gevraagd. 'Er was een fusie in de maak tussen verschillende banken die veelbelovend leek. Toen die fusie niet doorging, kapseisde de bank. Ik weet niet of die kennis effectief investeerde, maar een ding is zeker, ik zag die persoon nooit meer terug', zegt van den Hove.

Ontdek meer in de nieuwste aflevering van 'De Beursvoyeurs' met Ellen Vermorgen (De Tijd), Geert Smet (De Belegger) en Tomas De Soete (host).