Comedian Arnout Van den Bossche: 'Mijn strategie: volg de rijke families, die moeten rijk blijven'

De beurs en humor. Het is geen onoverkomelijke combinatie zegt comedian Arnout Van den Bossche, die te gast is in onze wekelijkse beleggenpodcast De Beursvoyeurs. 'De beurs is de enige plek waar het toegestaan is te panikeren.'

In deze vierde aflevering van De Beursvoyeurs nodigt host Tomas De Soete comedian Arnout Van den Bossche uit. Van den Bossche, burgerlijk ingenieur materiaalkunde van opleiding en jarenlang actief geweest in het bedrijfsleven (onder andere bij het voormalige Belgacom), is sinds kort gebeten door de beursmicrobe. 'Ik beschouw het als mijn zandbak, alles wat blijft staan is fijn, wat mislukt, tant pis.'

Volg de rijken

'Mijn vader heeft nog gewerkt voor grote bedrijven, ook voor iemand van de oude Waalse adel. Zijn gouden tip: volg de rijke mensen, want die moeten rijk blijven. Dat is een strategie die je kunt volgen door in holdings te beleggen. Daarnaast zet ik in op goede, stabiele bedrijven die slecht in de pers komen, zoals Cofinimmo.'

Onze interne beursvoyeurs Bas van der Hout en Gert Bakelants brachten vers beursnieuws mee en gooiden hun kennis in de strijd om een luisteraar te helpen. En nog dit: volgen we in de toekomst beter het beursadvies van een goudvis? Het antwoord ontdek je in een nieuwe aflevering van De Beursvoyeurs.