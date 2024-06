Stephan Weemaes (lector Economie): 'Financiële ongeletterdheid is achilleshiel in onze samenleving'

'Maar, let ook op voor de relatief lage kosten die je op je beleggingen betaalt. Ook die lopen doorheen de tijd op tot gigantische bedragen. Dat knabbelt aan je rendement en dat zal een bank je niet vertellen als je op kantoor wordt uitgenodigd voor een interessant aanbod. Vele kleintjes maken groot, helaas ook voor de kosten,' zegt Weemaes. Niet alleen zijn studenten ontberen dat soort financiële geletterdheid, ook anderen in zijn omgeving.

'Zit stil als je geschoren wordt'

Een van de mooiste momenten van het jaar is voor Weemaes het jaareinde. 'Een beetje nerdy, maar dan maken mijn vrouw en ik onze 'balans' op: hoe gaat het met de beleggingen, wat is onze 'net worth'... Ik pluis alle favorietenlijstjes uit en draag nieuwe ideeën aan', vertelt Weemaes. Eén ding is zeker, zoals Gert Bakelants (De Belegger) stellig zegt: 'Beleggen is werken.'