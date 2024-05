Werner Wuyts (Dierickx Leys): 'Je spot zelden een verborgen parel'

Werner Wuyts, hoofd studie en analyse bij Dierickx Leys, is gepokt en gemazeld in het beurslandschap. Na al die jaren weet hij het zeker: 'Je vindt op de beurs zelden een verborgen parel.'

Werner Wuyts, beursexpert bij de vermogensbeheerder Dierickx Leys Private Bank, zit al meer dan 38 jaar in het vak. '9/11 was een bijzonder gek moment. We zaten die middag voor de schermen en plots gingen al die aandelen naar beneden. Het nieuws bleef maar komen en Amerika ging niet meer open, heel verwarrend', herinnert hij zich. 'De koersen gingen naar beneden, iedereen die probeerde te verkopen moest dat doen tegen almaar lagere koersen, en daarbovenop kampten we toen ook met een economische groeivertraging. Dat kwam allemaal ongelukkig samen.'

Elke dag twijfel

Als beheerder neemt Wuyts elke dag de financiële markten en de info van de analisten door. Zo volgt hij alle portefeuilles op. Maar elke dag heerst twijfel. 'Dingen zijn niet stabiel, dus moet je kwartaal per kwartaal je aandeel aan de tand voelen: voldoet het gekozen bedrijf aan de originele premisses waarom ik het gekocht heb?', verduidelijk Wuyts. Vandaag twijfelt hij dus aan alle aandelen, maar een ervan is verantwoordelijk voor een groot deel van de kopzorgen: Eurofins Scientific. 'Dat aandeel profiteerde enorm van de coronaperiode, maar vandaag houden we het tegen het licht. Is het nog altijd zo sterk?'

Niet al goud wat blinkt

'In goudmijnen investeren vergt veel onderzoek. Je moet de bewezen reserves bestuderen, bekijken tegen welke prijzen de mijnen ontginbaar zijn, wat de potentiële winst van die mijn zou zijn, enzovoort. Aan Echo Bay Mines, destijds een Canadese goudmijn, heb ik me in het begin van mijn carrière flink verbrand. Op een gegeven moment is de put namelijk ook daadwerkelijk leeg', lacht Wuyts.