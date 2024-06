Wouter Verlinden (Value Square): 'Kleine aandelen zullen gauw weer floreren'

Wouter Verlinden, senior portfoliomanager bij Value Square, gelooft rotsvast in de wederopstanding van de small- en midcaps op de beurs. 'We moeten de Taylor Swiftificatie van de beurs door de ETF-gekte de kop indrukken.'

Ironisch genoeg deden antiglobalisatiebetogingen aan de Universiteit Gent de ware kapitalist in Wouter Verlinden ontwaken. Sinds hij als senior portfoliomanager bij de vermogensbeheerder Value Square werkt, is hij van geen kleine investering vervaard. Of het nu gaat om daken vol zonnepanelen, fotocabines of verborgen parels die het beter doen dan de index. Verlinden is daarbovenop een belezen man, een onmisbare kwaliteit voor een belegger. 'Beleggen is een filosofische bezigheid, je kan je het beste inlezen in een waaier van sectoren, dat zal je voordeel opleveren.' En hij tipt meteen een 300 jaar oud boek: 'Verwarring der Verwarringen' van José de la Vega over beurshandel in 17de eeuw. 'Een boek over behavioral finance avant la lettre.'

Taylor Swiftificatie van de markt

Zelf is Verlinden in wezen een tijdje FIRE (Financial Independence, Retire Early) geweest en leidde hij een bijzonder frugaal leven. 'Iemand zei ooit: je wordt pas rijk van het geld dat je niet uitgeeft, en dat mantra hield ik stoïcijns aan. Ik halveerde vaatblokjes, bespaarde op kleren. Ik zal ook niet vaak een aandeel verkopen. Een goed aandeel verkopen levert zelden winst op', zegt Verlinden. Slecht management in een goede sector zou dan weer beter scoren op de beurs dan goed management in een slechte sector. En daarnaast is hij er rotsvast van overtuigd dat een revival van de small- en midcaps zich opdringt op de beurs. 'Iedereen investeert in dezelfde trackers, net zoals Taylor Swift de streaminglijsten domineert. Het is in ons eigen belang dat we die Taylor Swiftificatie tegengaan', besluit Verlinden strijdvaardig.

Advertentie