Dieter Haerens, CEO Saxo Bank: 'Geld lenen en beleggen: do not try this at home'

'De Beursvoyeurs' is terug van weggeweest. Seizoen twee starten we met Dieter Haerens, de CEO van Saxo Bank. 'De beurs, dat is een passie van mij. Het boeit mij vanaf mijn jongste jaren tot hopelijk mijn laatste dagen', zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast.

De passie voor beleggen kreeg Dieter Haerens van zijn grootvader. 'Mijn pepe speculeerde eigenlijk op de beurs. Ik zie het moment nog zo voor me. Ik was twaalf jaar en mijn grootvader las De Tijd. Toen ik vroeg waar hij mee bezig was, wees hij naar zijn gloednieuwe wagen voor het huis en zei hij: 'dat is de winst van dit aandeel in de krant'. Vanaf toen is het vuur aangestoken en nooit meer weggegaan', vertelt Haerens.

Haerens is een langetermijnbelegger. 'Er zijn weken dat ik niet naar mijn beleggingen kijk. Ik ben wel elke dag met de economie en de markt bezig, dat vind ik te spannend. Maar dat wil niet zeggen dat ik elke dag met mijn portefeuille bezig ben.'

FIRE

Volgens Haerens kan je niet vroeg genoeg starten met beleggen. 'Ik heb mijn eerste aandeel gekocht op mijn 22ste, maar dat is eigenlijk te laat. Voor mijn drie kinderen ben ik al aan het beleggen sinds hun geboorte. Ik vind het belangrijk dat zij financiële kennis hebben. De FIRE-reportage is dan ook besproken bij ons thuis. Ze kijken daar gelukkig door en weten dat het niet realistisch is.'

Haerens geeft enkele tips voor jonge beleggers. 'Ik beleg elke maand een stukje van mijn loon in een fonds. Een goede tip, want zo moet je niet altijd actief met beleggen bezig zijn, maar bouw je wel verder. Het slechtste wat je kan doen is lenen om te beleggen. Doe dat nooit, te veel risico.'

Serge Mampaey, journalist bij De Tijd, heeft het tijdens deze aflevering over het r-woord. 'Is er nu een recessie of niet? Ik denk van wel. Je ziet en hoort het overal: mensen komen niet meer rond, we kopen minder en er is minder vraag naar kantoren en woningen. Nu blijft de vraag of de vastgoedaandelen voldoende gezakt zijn om er in te investeren?'

Geert Smet, journalist bij De Belegger, heeft het over D'Ieteren en de booming business die autovoorruiten vormen. Is het een goed moment om daar in te investeren? 'Je kijkt het best of een bedrijf recessiegevoelig is', zegt Smet.