Econoom Peter Vanden Houte: 'Ik ben mijn eigen studieobject op de beurs'

ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte zette zijn eerste stappen op de beurs pas op zijn 28ste, zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'. 'Mijn strategie? Verdeel en heers.'

Het is een volatiel beursjaar en dus zijn het drukke tijden voor de hoofdeconoom van ING. 'Ik vind het vooral spannend, want waarschijnlijk krijgen we de eerste renteverhoging sinds 2011 in Europa. Het is afwachten wat die op de financiële markten en de beurzen gaat geven. Er wordt mij gevraagd alles verstaanbaar uit te leggen, maar dat is niet makkelijk. Mensen denken dat ik een glazen bol heb, maar dat is niet zo,' zegt Vanden Houte al lachend.

De oorlog in Oekraïne maakt alles heel onzeker, zegt hij. 'Ik kan jammer genoeg niet in het hoofd van Poetin kijken. Het kan gek klinken, maar de coronaperiode was makkelijker te analyseren. Je kon toen een bepaald patroon waarnemen. Als het aantal besmettingen begon af te nemen, zag je meer positivisme op de beurs en markten.'

Hou marktreacties goed in de gaten. Het is een van de beleggingstips van Vanden Houte. 'Je kan er veel uit leren. Ik heb ook veel gelezen en de actualiteit goed gevolgd om te leren beleggen. Tijd en ervaring zijn het belangrijkste.'

Zijn beursstrategie is 'verdeel en heers'. 'Als bepaalde zaken meer dan 10 procent van mijn portefeuille uitmaken, verkoop ik een stuk. Herbalanceren is heel belangrijk. Ik leg nooit al mijn eieren in hetzelfde mandje. Ik doe ook aan 'buy en hold' en investeer zo op lange termijn.'

Vanden Houte is dan wel hoofdeconoom bij een internationale bank, ook hij maakt fouten. 'Ik merk dat ik als belegger veel fouten maak die ik dan als econoom vanuit een soort van helicopterview zie. Dan denk ik dat ik een dommerik ben, maar soms kan ik mijn emoties niet beheersen op de financiële markt en neem ik domme beslissingen. Ik ben eigenlijk mijn eigen studieobject.'

'Ook heb ik vaak spijt dat ik niet snel genoeg koop. Als econoom zet ik op papier wat me interessant lijkt op de lange termijn, maar dan wacht ik als belegger te lang om in actie te schieten. Vanaf dat het aandeel aan het stijgen is, weiger ik te kopen. Het feit dat ik gekeken heb en niet gekocht heb, daar word ik ziek van.'