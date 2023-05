Ex-profvoetballer Tom De Sutter: 'Als je risico's neemt, moet je tegen je verlies kunnen'

Elke belegger heeft een aandeel dat hij absoluut in zijn portefeuille wil, ook ex-profvoetballer Tom De Sutter. 'Mijn droomaandeel is Lotus. Het is een stevig Belgisch bedrijf met een goed trackrecord. Ik ken CEO Jan Boone van mijn tijd bij Club Brugge. Hij staat in mijn gsm als 'Jan Lotus'.' Dat zegt De Sutter in onze wekelijkse beurspodcast 'De Beursvoyeurs'.

Tom De Sutter ruilde de groene voetbalvelden in voor de blauwe padelterreinen. Samen met jeugdvriend Mattias Van Holm richtte hij in 2015 het padelbedrijf Arenal op. In maart fuseerde Padelworld, dat van Marc Coucke is, met Arenal. In totaal heeft Arenal 60 velden en staat het in voor de constructie van nieuwe. 'Padel heeft zich ontwikkeld van een spelletje naar een echte sport. En het gaat nog groter worden', zegt De Sutter.

'Er zijn nog geen bedrijven op de beurs die met padel bezig zijn, ook Arenal is nog niet beursgenoteerd', zegt De Tijd-journaliste Ellen Vermorgen. 'Maar uw aandeelhouder (Marc Coucke, red.) heeft de gewoonte bedrijven naar de beurs te brengen. Wat dat betreft, zijn er misschien kansen.'

Hoe gaat een topvoetballer om met verlies op de beurs? 'Als sporter ben je graag een winnaar, dat zit in mij. Maar als het over geld gaat en je neemt risico's, weet je dat er gevolgen kunnen zijn. Bij een negatief saldo is alleen yourself to blame. Maar misschien is dat voor mij makkelijk zeggen, omdat ik al goed mijn boterham heb verdiend in het voetbal.'

De Sutter geeft ons een inkijk in zijn beleggingen. 'Ik investeer vooral in private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven, red.) en fondsen. Mijn portefeuille zit voor 20 procent in aandelen en voor 30 à 35 procent in obligaties. De rest is private equity. Daar zit veel risico in, maar ik merk dat ik daar meer rendement en een serieuze winst kan pakken. Dat gaat van groene energie tot farma.'

'Ik laat me begeleiden door mensen met veel kennis, waar ik het volste vertrouwen in heb. Dat is ook zo in het bedrijfsleven: mensen die goed zijn in hun job moet je laten doen.'

