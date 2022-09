Faroek Özgünes: 'Buy and hold, daar geloof ik niet in'

Bitcoin, de metaverse en game tokens, gerechtsjournalist Faroek Özgünes is mee met alle trends in de beleggingswereld. 'Ik heb FOMO, fear of missing out, op de beurs. Ik heb ook een tijd aan forexhandel gedaan, maar dat was pure speculatie. Ik ben er niet rijk van geworden.' Dat zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'.

Op zijn twintigste kocht Özgünes zijn eerste aandeel van UCB. 'Als student ben ik in het beleggen gerold. Ik was er in geïnteresseerd en las graag de economiepagina's in de krant. Van thuis uit kreeg ik de boodschap te sparen, maar je bent jong en je wilt iets doen met je geld. Ik heb de beurs altijd als een soort spel beschouwd. You win some, you lose some.'

Met verlies in zijn portefeuille kan Özgünes goed omgaan. 'Je weet wat de risico's zijn. Ik geloof niet in de buy and hold-strategie. Ik geloof wel dat er kansen zijn en dat je op het juiste moment moet inspringen en durven loslaten. Een zakkend aandeel mag geen molensteen rond je nek worden.'

Ik ben een lone wolf op de beurs en vertrouw vooral op mezelf. Faroek Özgünes Gerechtsjournalist

'Ik ben gek van technische analyse, geef mij een grafiek en ik ben de hele dag zoet', zegt Özgünes. 'Je moet proberen de emotie uit de beurs te halen. En aandelen verkopen en kopen op een zo rationeel mogelijke manier. En dat doe ik door grafieken en candlestick (geeft de onderkant van de openingskoers aan en de bovenkant van de slotkoersen, red.) te bestuderen. Ik ben een lone wolf op de beurs en vertrouw vooral op mezelf.'

Machtige dollar

De Tijd-journalist Ellen Vermorgen heeft het in deze aflevering over de machtige dollar. 'Die blijft nog wel een tijdje aan de macht. Het is de ultieme vluchthaven in deze beursmalaise. Ik heb nog nooit zo vaak als een konijn naar een lichtbak naar de euro-dollar gekeken', zegt Vermorgen. 'Ik heb verschillende accounts op Amazon om de prijzen te vergelijken. Vroeger kon je daar nog koopjes doen in dollar, dat is jammer genoeg voorbij', zegt Özgünes.

Özgünes heeft jaren beurservaring en is een trouwe deelnemer aan 'De Beursrally' van De Tijd. 'Ik heb ook een tijdje aan forexhandel gedaan, maar dat was pure speculatie. Daar komt mijn technische analyse dan wel van pas. Het is echt een sector op zich. Ik ben er niet rijk van geworden, maar het is wel zeer boeiend.'