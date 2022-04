Finfluencer Charlotte Van Brabander: 'Als ik zo hard blijf werken, ga ik over zes jaar met pensioen'

Begenadigd pokerspeler, finfluencer en auteur Charlotte Van Brabander laat openlijk in de kaarten kijken in 'De Beursvoyeurs. 'Er zijn veel parallellen tussen pokeren en beleggen. Bij beide zaken geldt één regel: zet je emoties opzij.'

Charlotte Van Brabanders strategie en einddoel bestaan uit vier letters: FIRE. Dat staat voor Financial Independence, Retire Early. Volgens Van Brabander is geld voor de gemiddelde Vlaming taboe, waardoor men vaak een verkeerde mindset over geld heeft. Toch geeft een goede financiële achtergrond de hoogste return on investment.

Financiële afhankelijkheid ombuigen naar financiële vrijheid is voor haar de succesformule. Om van de samengestelde intrest nog maar te zwijgen. 'Door slim te sparen en meer te verdienen kunnen we deze vrijheid verwerven. Als ik zo hard blijf werken, kan ik over zes jaar met pensioen', zegt Van Brabander.

Cathie Wood

Beredeneerd en gefocust, zo beweegt Van Brabander zich door beleggingsland. Ook op het vlak van crypto is ze voorzichtig, maar genuanceerd: 'Het is het Wilde Westen, maar het kan een mooie belegging zijn, al is er weinig regulering.' Ze woonde de grote cryptobeurs bij in Miami en hield de uitspraken van Cathie Wood, de CEO van Ark Invest, tegen het licht. Wood zei in Miami dat de bitcoin tegen 2030 meer dan 1 miljoen dollar waard zou zijn.

