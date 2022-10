Frank Vranken, hoofdstrateeg Edmond de Rothschild: 'Capitulatie volgt als iedereen zijn lievelingen uitspuwt'

Frank Vranken, hoofdstrateeg bij Edmond de Rothschild, helpt de grootste portefeuilles van het land beheren. 'Vandaag is de beurs veel goedkoper dan begin dit jaar, maar ga er niet van uit als je nu koopt dat je aan de bodemprijs zit. Be calm and carry on.' Dat zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

Als hoofdstrateeg bij de Zwitserse vermogensbeheerder Edmond de Rothschild kent Frank Vranken de beurs als zijn broekzak. 'Ik heb de beursmicrobe meegekregen van beursgoeroe Roland Van der Elst aan de universiteit. Ik zie hem als mijn mentor. Zijn boek 'De beurs is er niet voor u' klopt volledig, spijtig genoeg voor kleine beleggers die het soms moeilijk hebben. We moeten daar eerlijk in zijn: de beurs is geen speeltuin en je moet echt je huiswerk maken.'

'Mijn tip aan startende beleggers is dan ook: maak je huiswerk en stel alles in vraag. Beleggen is wel degelijk een werkwoord. Probeer ook je focus te bewaren en specialiseer je in waar je voeling mee hebt.'

De familie Rotschild is bekend voor haar exclusieve trips met klanten. 'Ik ben zelf nog niet meegegaan, maar heb wel onlangs een bezoek gebracht aan hun zeilboot Gitana in Bretagne. Daarmee winnen ze bijna elke race. Het is indrukwekkend, die gigantische raceboot. De boottocht zelf was alleen voor de klanten, ik ben jammer genoeg aan land gebleven.'

Wanneer bereiken we de bodem?

Vranken heeft het over capitulatie. 'We zien dat de beurs uiteindelijk uitbodemt als iedereen de handdoek in de ring gooit. Dat is momenteel nog niet echt het geval. We hebben een flinke daling gehad, dat staat als een paal boven water, maar als je kijkt naar de netto in- en uitstromen in de aandelenmarkten, dan zie je dat de beurs pas uitbodemt als er een uitstroom is geweest van de kleine belegger. En er is momenteel nog steeds meer in- dan uitstroom.'

Capitulatie is echt alleen van toepassing als iedereen zijn lievelingen uitspuwt. Frank Vranken Hoofdstrateeg Edmond de Rothschild

'Er wordt veel geschreven en gesproken over wanneer de beurs de bodem bereikt. Die timing kun je niet voorspellen, maar de capitulatie is een goede indicator. Capitulatie is echt alleen van toepassing als iedereen zijn lievelingen uitspuwt. Spijtig genoeg hebben we dat nog niet gehad.'

Het dieptepunt moet dus nog komen? 'Het goede nieuws is dat het nog goedkoper kan worden voor wie wil investeren. Maar je moet spreiden. Vandaag is de beurs veel goedkoper dan begin dit jaar, maar ga er niet van uit, als je nu koopt, dat je aan de bodemprijs zit. Be calm and carry on', zegt Vranken.