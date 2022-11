Gimv-topman Koen Dejonckheere: 'Voor mij geen shitcoins, alstublieft'

Koen Dejonckheere, de CEO van de investeringsmaatschappij Gimv, begon zijn bankcarrière bij Bank Brussel Lambert. 'Daar heb ik in de jaren 2000 een ongelofelijke hekel aan hypes opgedaan. Tot vandaag ben ik een hypehater. Voor mij geen shitcoins alstublieft.' Dat zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

'De beurs heeft het niet makkelijk dit jaar, dus ik ben een beetje zenuwachtig voor deze podcast. Het is een speciaal moment.' Zo begint Koen Dejonckheere, de topman van Gimv, aan de nieuwste aflevering van 'De Beursvoyeurs'. Vandaag op het menu: vastgoedaandelen, sparen bij de overheid op een e-DEPO-rekening en het Paardenreserve.

Sinds 2008 is Dejonckheere CEO bij Gimv. 'Daar hebben we de keuze gemaakt om mee in te zetten op de grote megatrends waarmee onze economie geconfronteerd wordt. We specialiseren ons in de dynamieken van verandering, innovatie en digitalisering. Met een focus op Europese bedrijven. We hebben een serieuze groei mogen meemaken in die trends. Daar zijn we fier op.'

Het zijn woelige beurstijden. 'De inflatie is zorgwekkend en gaat nog even duren. Maar wat mij alarmeert, is dat de nieuwe fabriek van Solvay, een Belgisch topbedrijf, niet in Europa wordt gebouwd, maar in de Verenigde Staten. Weer een gemiste kans voor ons land.'

We moeten oppassen dat we de verschraling van de economie niet zelf financieren door de grote bewegingen van de multinationals. Koen Dejonckheere CEO Gimv

Een gevarieerde portefeuille is belangrijk voor Dejonckheere, maar ook in de economie moet er diversificatie zijn. 'Men spreekt in de natuur over biodiversiteit: kleine en grote planten en dieren. In de economie is dat net hetzelfde. We hebben ze allebei nodig: multinationals en de kleinhandelaar. Klein beginnen en als het lukt groot worden. Maar we moeten wel oppassen dat we de verschraling van de economie niet zelf financieren door de grote bewegingen van de multinationals.'

Van Paardenreserve tot Befimmo

Dejonckheere komt niet uit een beleggersnest. Hij spoorde zijn vader aan om samen aandelen te kopen. 'Het eerste aandeel dat ik ooit kocht, was het Paardenreserve. Dat was het patrimoniaal fonds van de gemiddelde beleggende Belg. Ik weet niet meer hoe dat is afgelopen, maar ik herinner me de discussie thuis nog. 'Wie wil er nu in aandelen beleggen, dat is iets wat wij niet doen.'

Befimmo was mijn lucky shot. Koen Dejonckheere CEO Gimv

'Als ik kijk naar mijn aandelen nu, was mijn recentste, beste belegging Befimmo. Dat zijn kantooraandelen in Brussel. Na corona moest niemand dat aandeel nog hebben. Maar ik wist dat de overheid en enkele Europese instellingen grote huurders waren. Dat stelde me gerust. Toen kwam het Canadese overnamebod. Ik was mijn mooie belegging kwijt, maar tegen een goede prijs. Dat was mijn lucky shot.'