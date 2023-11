Guy Sips (KBC Securities-analist): 'De revival van de small -en midcaps komt eraan'

Guy Sips, KBC Securities-analist, was te gast bij De Beursvoyeurs op Finance Avenue. 'Er zijn veel parels te rapen in de zijlijn.'

'Nobody gets fired for buying IBM'

Guy Sips verzeilde in de financiële wereld door zijn thesis die bestudeerde of de adviezen uit beleggersbladen een beduidend beter rendement genereerden. Toen al gegrepen door de beurs volgt hij nu jaren later als analist onder meer Melexis, Barco, EVS en Lotus Bakeries op. Waar een groot deel van de beleggers dweept met big shots zoals 'The Magnificent Seven', zal Sips al zijn geld inzetten op small-en midcaps. 'Boven mijn bed hangt dat de revival van de small -en midcaps eraan komt. Uit een studie die we jaarlijks doen, zien we dat ook dit jaar de BELMid 20 de BEL20 outperformt. Dat is een absoluut drama', zegt Sips.

'Kijk vandaag naar aandeel voor overmorgen'