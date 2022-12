Jan Verheyen: 'Ik heb nog altijd veel sympathie voor Lernout & Hauspie'

Regisseur Jan Verheyen is een filmfanaat, maar ook een belegger. 'Er wordt vaak gezegd dat je moet investeren in wat je kent', zegt Verheyen in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'. 'Ik heb dus aandelen van Kinepolis, Walt Disney, AB InBev en Lotus.'

Verheyen werkt zijn jongste film af. 'Het is de verfilming van het boek 'The Memory Game' van Nicci French. Ik heb de film samen met mijn echtgenote gemaakt. We hebben elkaar gevonden op de set. We zijn nu drie films ver en het wordt almaar fijner.'

Ook onze beursvoyeurs gaan de filmtour op met 'The Nightmare Before Christmas' bij Colruyt, de populariteit van 'Gold' bij beleggers en de baksteen in de maag voor een 'Home Alone' bij alle Belgen. Verheyen: 'Mijn prioriteit is mijn huis. Het is mijn belangrijkste belegging.'

Verheyen is al lang actief op de beurs. 'Ik neem je mee naar de Lernout & Hauspie-periode. Mijn vader was een enthousiaste amateurbelegger. Hij heeft me overtuigd er ook in te stappen. Ik weet dat ik samen met veel andere Vlamingen veel geld verloren heb. Maar ik heb nog altijd veel sympathie voor Jo Lernout en Pol Hauspie. Ze hebben iets gedaan dat baanbrekend en zijn tijd vooruit was. Ik heb het gevoel dat andere bedrijven de vruchten van hun pionierswerk hebben geplukt.'

Ik verkoop als ik een mooi rendement heb en dump als het slecht gaat. Jan Verheyen Filmregisseur

'Later heb ik mijn beleggingen toevertrouwd aan mijn bank. Dat rendement was niet veel beter dan als ik het zelf deed. Sinds een paar jaar, net voor corona, heb ik mijn beleggingen weer zelf in handen genomen. Omdat ik het boeiend en spannend vind. Ik ben een amateur, maar als ik de bank volg, is mijn profiel agressief. Ik zit niet in fondsen en obligaties, alleen in aandelen. Ik probeer de discipline te hebben om bij een mooi rendement te verkopen en niet te hopen op nog meer. En als het niet goed gaat en een aandeel op min 10 procent staat, dump ik het.'

Walt Disney, TUI en Beursgorilla Jacko

Investeer in aandelen die je kent, is een beurstip die veel mensen volgen. 'Ik heb aandelen van Walt Disney, maar die doen het niet goed. Toch hou ik ze bij. Ik volg het bedrijf en weet wat in de pipeline zit. De koers weerspiegelt niet het potentieel van het aandeel. Dat heb ik bij meerdere aandelen uit de filmsector. Ook bij Kinepolis. Daar ga ik het even uitzweten. Kinepolis heeft een sterke vastgoedtak waardoor ik het positief inzie', Verheyen.

'Naast film- en entertainmentaandelen heb ik ook TUI, want ik reis graag. Ook AB InBev, want mensen gaan altijd dorst hebben. En mijn absoluut favoriete aandeel is Lotus. Een prachtig aandeel van een zeer goed gerund bedrijf, met een sympathiek imago en een goed product.'

De uitspraak 'spelen op de beurs' zit heel dicht bij de waarheid. Jan Verheyen Filmregisseur

Verheyen is fan van onze 'Beursvoyeurs', maar zijn grootste beleggersvoorbeeld is Jacko. 'Dat is de gorilla in de zoo van Amsterdam. Jacko eet elke maand zijn favoriete bananen met de naam van een aandeel op. Die aandelen worden dan gekocht. Het experiment heeft twintig jaar geduurd en Jacko heeft een rendement van 302 procent, exclusief dividenden. Het is anekdotisch, maar relativeert wel. De uitspraak 'spelen op de beurs' zit heel dicht bij de waarheid.'

Benieuwd naar alle beleggingstips van Jan Verheyen? Luister hierboven naar de nieuwe aflevering van 'De Beursvoyeurs', met Ellen Vermorgen (De Tijd) en Simon Renty (De Belegger).