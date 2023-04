Johan Heylen, general manager bij het biofarmabedrijf Sanofi Belgium, volgt de biotechsector op de beurs al jaren. 'Die wereld is een rollercoaster van hoge pieken en enorme dalen. Je weet eigenlijk nooit hoe het zal eindigen. It ain't over till the fat lady sings.' Dat zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.