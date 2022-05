Jonge belegger Pim Verlaan: 'Over Meta twijfel ik het meest'

Pim Verlaan, de host van de Jong Beleggen-podcast, leerde zijn jong volk beleggen. 'Begin zo vroeg mogelijk, maar bouw eerst voldoende kennis op. Als je een goede basis hebt, zit je rendement op lange termijn goed', zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast De Beursvoyeurs.

De Nederlander Pim Verlaan verkocht een paar jaar geleden zijn softwarebedrijf voor een pak geld. Met dat geld is hij actief op de beurs. Nederland en Vlaanderen kunnen daarvan meegenieten in zijn Jong Beleggen-podcast. Samen met Milou Brand geeft hij tips en tricks over beleggen en een volledige inkijk in zijn portefeuille. De podcast vierde net zijn honderdste aflevering.

De afgelopen beursdagen waren woelig. Deze week kregen ze al enkele rake klappen. Verlaan legt in zijn podcast zijn portefeuille bloot, niet altijd makkelijk als de beurs zoals nu in het rood gaat. 'Ik heb het vooral moeilijk dat zoveel mensen meekijken. Ik voel die druk enorm. Als je een transactie doet, heb je het gevoel dat 100.000 mensen over je schouder meekijken. Daardoor duurt het langer een keuze te maken', zegt Verlaan.

Kennis is macht

In de podcast Jong Beleggen geeft Verlaan dan wel zijn kijk op de beurs, hij raadt het niet aan zijn volledige portefeuille te kopiëren. 'Maak zelf je plan en kijk naar je doelstellingen en wat je wil bereiken met je budget en hoeveel risico je wil nemen. Vooral wanneer het slecht gaat op de beurs weet je niet wat je moet aanvangen met de aandelen die je van iemand hebt gekopieerd. Je moet er jezelf in verdiepen.'

'Leren is heel belangrijk als je aan het beleggen bent. Als je het wil doen voor de komende 30 tot 50 jaar, moet het goed zitten. Hoe meer kennis je als jongere opdoet, hoe meer je daar later van kan profiteren. Door alles wat we de jongste jaren hebben meegemaakt - de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de opkomst van cryptomunten - gaat mijn leercurve lekker in stijgende lijn.'

Mark Zuckerberg heeft het begrip 'metaverse' goed geclaimd, maar ik denk dat het pas vanaf 2026 à 2030 echt winstgevend wordt. Pim Verlaan Host van de Jong Beleggen-podcast

Verlaan is niet over alles even zelfzeker. 'Ik twijfel het meest over Meta. Ik heb het aandeel al vanaf het begin in mijn portefeuille, maar ik blijf twijfelen. Misschien neem ik er binnenkort afscheid van. Ik zie de metaverse als een containerbegrip van het digitale. Meta-CEO Mark Zuckerberg heeft dat begrip goed geclaimd, maar ik denk dat het pas vanaf 2026 à 2030 echt winstgevend wordt. Alles daarvoor is voor mij eerder speculeren dan beleggen.'