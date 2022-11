Koen De Leus: 'Laat je winsten lopen en beperk je verliezen'

Koen De Leus is hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis en begon zijn carrière als journalist bij De Tijd. Beleggen is zijn passie. 'Als ik terugkijk naar al mijn jaren op de beurs, dan heb ik het meeste spijt van Lotus. Ik heb het veel te snel verkocht. Elk Lotus-koekje herinnert me daaraan.' Dat zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

'Beleggen begint bij jezelf' is een van de leuzen in het boek 'Gouden beursleuzen' van Koen De Leus. 'Mijn belangrijkste leuzen zijn: laat je winst lopen en beperk je verliezen. Kalm blijven en handelen zonder emoties zijn belangrijke eigenschappen als je op de beurs actief wil zijn. Om succesvol te zijn, moet je je emoties uitschakelen', zegt De Leus.

Maar hoe schakel je je emoties uit? 'Je moet jezelf regels opleggen', zegt De Leus. 'Ook las ik een bedenktijd van twee weken in. Zo kan ik het aandeel goed bestuderen en speur ik naar valkuilen. Pas als ik volledig overtuigd ben, investeer ik. Ik ga me nooit onmiddellijk laten overtuigen door één tip.'

Ook voor de verkoop van een aandeel houdt De Leus zich aan zijn regels. 'Voor mij is het simpel: als een aandeel 30 procent onder zijn aankoopkoers zakt, gooi ik het buiten.'

Kalm blijven is enorm belangrijk. 'When the shit hits the fan...', dan moet je tegendraads doen. Als het bloed in de straten loopt en iedereen verkoopt, moet je het lef hebben bepaalde aandelen op te pikken. De koopjes liggen meestal om de hoek.'

Van een Aziatische kat naar een reuzenschildpad

'Mijn passie voor beleggen begon hier, op de redactie van De Tijd, waar ik mijn carrière begon. Maar ook professor beleggingsleer Roland Van der Elst heeft een grote invloed op mij gehad. Hij is ook mee verantwoordelijk voor het grootste verlies in mijn carrière: de Aziatische tijgers van de jaren 90. Die tijgers zijn poesjes geworden. Het was voor mij een les om dichter bij huis te beleggen.'

10 procent van De Leus' aandelen zijn speculatieve beleggingen. 'Daar volg ik de reuzenschildpaddeneierenstrategie. In een risicosector spreid ik mijn portefeuille over heel veel aandelen. Dat is zoals bij de reuzenschildpadden die eitjes leggen. Als die uitkomen, lopen duizenden kleine schildpadjes naar de zee. Vogels eten ze meestal meteen op. Wie in de zee raakt, heeft ook niet veel overlevingskans. Maar enkele overleven en groeien uit tot reuzenschildpadden. Dat is de bedoeling van deze strategie.'