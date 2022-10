Kunstenaar Dries Depoorter: 'Beleggen in Twitter voelde aan als gokken, dat is niet mijn stijl'

Dries Depoorter is een kunstenaar, uitvinder en creatief ondernemer. Ook is hij actief op de beurs. 'Ik bescherm mezelf door mijn beleggingsapp soms voor een paar maanden te verwijderen, om er niet dagelijks mee bezig te zijn', zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

Kunstenaar Dries Depoorter is vooral bekend van zijn software die beelden van gsm’ende parlementsleden de wereld in stuurde. 'Ik heb nog geen kunstwerk dat gelinkt is aan de beurs, maar ik ben er volop mee bezig. Er is iets aan het broeden.'

Sinds een kleine twee jaar is Depoorter aan het beleggen. 'Een goede vriend van mij heeft me overtuigd toen we samen naar Zwitserland reden. Gedurende heel de autorit heeft hij alles uitgelegd. In Zwitserland gingen mijn ogen open hoeveel jonge mensen aandelen kopen. Door die ene reis heb ik zelf de sprong gemaakt.'

'Ik beleg op de lange termijn en koop vooral technologieaandelen. Die zien er nu wel rood uit, maar ik blijf het superleuk en interessant vinden. Ik bescherm mezelf door mijn beleggingsapp soms voor een paar maanden te verwijderen, om er niet dagelijks naar te kijken. Anders zou ik veel te snel verkopen.'

'Mijn recentste belegging is Apple', zegt Depoorter. 'Ik kocht aandelen met het geld dat ik verdiend heb aan Twitter. Dat aandeel kocht ik toen Elon Musk aankondigde een bod uit te brengen op het bedrijf, niet veel later verkocht ik het aandeel met winst. Dat voelde echt aan als gokken, nochtans is dat niet mijn stijl.'

Hamster Mr Goxx

Depoorter is fan van de combinatie van kunst en technologie, ook op de beurs. 'Ken je Mr Goxx? Het is een hamster die op YouTube live aan trading deed, vooral in cryptomunten. Het loopwiel besliste welk aandeel de hamster koos, daarna liep hij door een tunneltje naar links of naar rechts, wat betekende of het aandeel verkocht of gekocht werd.' Met 18.000 volgers op Twitter was de Duitse hamster populair bij crypto-investeerders. Mr Goxx overleed in november 2021 na een zomer en herfst vol financiële investeringen die door duizenden mensen gevolgd werden.

Ook heel stabiele aandelen maken de jongste dagen zotte bewegingen. Ellen Vermorgen Journalist De Tijd

De Tijd-journalist Ellen Vermorgen heeft het in deze aflevering over de extreem volatiele beursdagen. 'Deze swing is wel echt zeldzaam. Het ging alle richtingen uit. We hadden zeer positieve en negatieve dagen. Op indexniveau, zoals we dat nu gezien hebben, komt dat heel weinig voor in de geschiedenis. Maar we geloven dat we dat vaker gaan zien. Ook heel stabiele aandelen maken zotte bewegingen.' Wordt dit het nieuwe normaal?

Muziek: een goede belegging?

Simon Renty van De Belegger heeft een streepje muziek meegenomen naar de podcaststudio. 'Muziek is steeds meer een belegging als een ander. Ik heb het dan over muziekrechten, waardoor je geld verdient als mensen de muziek streamen of kopen door te investeren in een catalogus. Door de zeer geleidelijke stroom aan inkomsten wordt het een goede investering. Je kan er meer mee verdienen dan met olie of goud.'

