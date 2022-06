Kunstenaar Wim Delvoye: 'Gebruik je boerenverstand op de beurs'

Conceptueel kunstenaar Wim Delvoye investeert in kunst en aandelen. Hij heeft een eigenwijze beleggingsstrategie: 'Ik geloof niet in diversifiëren. Ik ben liever specialist in iets en focus op één zaak en gebruik daarvoor mijn boerenverstand.' Dat zegt hij in onze wekelijkse beleggenpodcast 'De Beursvoyeurs'.

Wim Delvoye is als kunstenaar bij het grote publiek vooral bekend van zijn getatoeëerde varkens. Volgens Delvoye is het goed om nu in kunst te investeren. 'Ik investeer momenteel in kunst, antiek en goud. Dat zijn stabiele markten. In deze woelige beurstijden doe ik niets. Ik blijf kalm en verkoop niet. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.'

Het zijn moeilijke beurstijden. 'De torenhoge inflatie die de centrale banken bestrijden met renteverhogingen wakkert de vrees voor een recessie aan. De beurzen kampen met heel wat zorgen: de oorlog in Oekraïne, de tekorten in de toeleveringsketen en de sluimerende coronapandemie', zegt journalist Serge Mampaey.

Als het water zakt, dan zakken alle boten. Ook op de beurs. Wim Delvoye Kunstenaar

'Wat er nu aan het gebeuren is, is uitzonderlijk', gaat Delvoye verder. 'Een globale hyperinflatie. En ik denk dat we nu allemaal veroordeeld zijn tot speculatie. Vroeger kon je naar de obligatiemarkt als de aandelen het moeilijk hadden, maar nu zakt alles. En dat is eigenlijk wel logisch, want als het water zakt, dan zakken alle boten.'