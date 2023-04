Pensioensparen is nog altijd een aantrekkelijke manier om uw pensioenspaarpot aan te vullen. Leen Van den Neste, CEO van VDK Bank, ziet het als haar belangrijkste belegging: 'Ik doe het al sinds de jaren 80. Dat is echt de eerste belegging voor je toekomst en zonder risico', zegt ze in onze wekelijkse podcast 'De beursvoyeurs'.

Terug van weggeweest: een gloednieuw seizoen van 'De beursvoyeurs'. Tien afleveringen lang gluren Tomas De Soete en beleggingsspecialist Ellen Vermorgen in de portefeuilles van bedrijfsleiders, bankiers en bekende Vlamingen. Op zoek naar tips en tricks, mooie winsten, maar ook de grootste beleggingsblunders. Leen Van den Neste, de topvrouw van VDK Bank, geeft als trouwe supporter van AA Gent de aftrap.

De lentezon brengt groen op de beurzen, maar kunnen we ook spreken van een beter beursklimaat dan vorig jaar? 'Er zijn altijd goede en minder goede dagen, ook op de beurs. Mijn advies is om te blijven beleggen en spreiden. Daarmee bedoel ik zowel in het type producten, zoals aandelen en obligaties, maar ook in tijd. Crisissen zullen er blijven, maar doordat je blijft beleggen, neem je de goede en de slechte momenten', zegt Van den Neste.

Van den Neste geeft ook een inkijk in haar eigen portefeuille. 'Individuele aandelen: ik ben er niet tegen, maar je moet een bedrijf zeer goed kennen om er grotere bedragen in te investeren. Ik denk dat we in 2008 allemaal geleerd hebben dat goedehuisvaderaandelen eigenlijk niet bestaat. Ik heb die fout toen ook gemaakt met Fortis en we weten allemaal hoe dat afgelopen is.'

Ik ben een voorzichtige, defensieve belegger en dat heeft een klein beetje te maken met luiheid. Leen Van den Neste CEO VDK Bank

'Ik ben ook eerder een defensieve belegger. Ik houd vrij veel spaargeld aan, ongeveer twee derde van mijn portefeuille bestaat uit spaargeld, kasbons en termijnrekeningen. Voor de rest heb ik fondsen.' Is dat niet zeer voorzichtig voor een bankier? 'Onze bank VDK is ook zo. Maar ik ga eerlijk zijn: het is misschien ook een klein beetje luiheid. Ik ben er zodanig veel mee bezig overdag dat ik dan 's avonds geen zin heb om zelf te beleggen', lacht Van den Neste.

