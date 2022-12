Luc Houben, directeur Kellogg's Benelux: 'Ik heb een allergie aan cash'

Luc Houben, de general manager van Kellogg's Benelux, zette zijn eerste stappen op de beurs tijdens een beleggerswedstrijd van De Tijd. 'Dat was in het dinosaurustijdperk. Die wedstrijd was fun. Ik ben voor het plezier begonnen met beleggen.' Dat zegt hij in onze wekelijkse podcast 'De Beursvoyeurs'.

'Mijn favoriete ontbijtgranen van Kellogg's zijn All-Bran. Ik ga de gezonde tour op met een hoog vezelgehalte. Het helpt me met alles waarvoor het moet helpen', zegt Houben. De gespreksonderwerpen van vandaag bij het ontbijt van onze Beursvoyeurs: de olieprijs die de jongste dagen veel sprongen maakt, duurzaam beleggen en het biotechbedrijf Oxurion.

Houben is al 30 jaar actief in de voedingssector. 'Ik denk dat we de voorbije drie jaar als hoogtepunt moeten bekijken. De wereld is ontzettend veranderd. Daar kan je je niet op voorbereiden. Ik ben echt trots op hoe het bedrijf is omgegaan met de situatie. We hebben geen tijdelijke werkloosheid gehad. Maar ook nu blijft het heel moeilijk door de inflatie.'

Voor mij is zes maanden loon als spaargeld echt het maximum. Luc Houben General manager Kellogg's Benelux

'De inflatie is onze grootste kopzorg. Je kan misschien wel evoluties op korte termijn zien, maar we moeten voorraden aanleggen om productiezekerheid te hebben. Dat is een enorme zorg. We hebben een duaal probleem. Enerzijds verkleint het budget dat mensen aan voeding spenderen, anderzijds heeft de inflatie een enorme kostprijs. En dat is niet alleen door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen, maar ook door transportproblemen. We kunnen niet alles doorrekenen aan de retailer, en de retailer niet aan de consument. Daarom is het belangrijk een goede relatie op te bouwen met je stakeholders. Want de voedingsprijzen gaan niet snel dalen', zegt Houben.

Gouden beursjaren

'Ik ben pas beginnen te beleggen nadat ik mijn gezin en huis had. Ik heb eerst wat kapitaal opgebouwd en me daarna echt geamuseerd op de beurs. Dat was voor 2008, de gouden tijden. Je wist niet wat je deed, maar het kwam er altijd maar bij', zegt Houben.

'Mijn eerste echte beleggingen waren via een beurswedstrijd van De Tijd. Dat was het dinosaurustijdperk. Toen kocht ik samen met een paar vrienden 'Wereldhave'. Daar heb ik leren beleggen.'

Liefde voor wijn

Houben heeft een passie voor wijn en ziet dat ook als een investering. 'Mijn recentste belegging is grond. Ik ben een wijnliefhebber en heb ontdekt dat landbouwgrond goud is. Ik heb samen met een aantal vrienden in België grond gekocht om een wijngaard te beginnen.'

Hoeveel geld kan je investeren op de beurs? 'Het is belangrijk te kijken naar je persoonlijke evolutie en naar welke kosten op komst zijn. Komt er een eigen woning, een gezin of een project aan? Dat heeft invloed op je beleggingen. Persoonlijk heb ik een allergie aan cash. Ik zie zes maanden loon als spaargeld echt als een maximum.'

Benieuwd naar alle beleggingstips van Luc Houben? Luister hierboven naar de nieuwe aflevering van 'De Beursvoyeurs', met Bas van der Hout (De Tijd) en Frank De Mol (De Belegger).