Sportjournalist Maarten Breckx: 'EVS is het enige Belgische aandeel waar ik echt plezier aan heb'

De analogie tussen sport en de beurs is nooit ver weg, dat toont ook Maarten Breckx, sportjournalist bij DPG Media, aan in 'De Beursvoyeurs'. 'Johan Cruijff zei dat niets zo moeilijk is als simpel voetballen. Dat geldt ook voor de beurs.'

Belgische trots in zijn portefeuille? EVS , de Luikse hofleverancier van de live sportverslaggeving. 'Het is een van de weinige Belgische aandelen waar ik echt plezier aan beleefd heb. Sinds vorig jaar oktober zit het in mijn portefeuille. Ik denk dat we dat bedrijf moeten koesteren, het speelt mee met de grote jongens in de wereldsport, een echte Belgische technologieparel', zegt Breckx.

'Gimv is de nagel aan mijn doodskist'

'Gimv is een prachtige Belgische investeringsmaatschappij. Ze bezorgt je als belegger ook toegang tot private equity in België en ver daarbuiten, en biedt een mooi dividendrendement. Maar als je kijkt naar de koersgrafiek van de jongste tien jaar zit daar weinig beweging in. Toch blijf ik erin geloven', zegt Breckx.

